Spettacolare incidente, senza feriti, ma con pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare, in via Garibaldi. Una Mercedes Classe A si è ribaltata dopo essere entrata in contatto con un’altra vettura, una Hyundai Tucson. È successo in piena ora di punta, intorno alle 20. Traffico in tilt. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e polizia di Stato.

Messina: auto si ribalta in via Garibaldi - Le foto

