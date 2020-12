Tra i 5 giovani vincitori degli Young Investigator Awards assegnati da ISSNAF (Italian Scientists & scholars in north America Foundation), la fondazione che riunisce migliaia di scienziati e accademici italiani attivi in laboratori, università e centri di ricerca in Nord America, c’è anche la messinese Patrizia Mondello, specializzata in Oncologia Medica all’Università di Messina, che ha vinto il Paola Campese Award per la ricerca sulle leucemie.

