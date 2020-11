Incendio a Messina in una palazzina accanto alla chiesa di San Domenico al Dazio. Il rogo, che ha distrutto il tetto della costruzione, si è sviluppato in un’abitazione di via Conte di Torino. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri allertati da alcuni vicini.

Il palazzo in cui è scoppiato l'incendio è stato fatto evacuare grazie all'intervento dei militari e degli uomini della polizia municipale. Sembra che all'interno dell'immobile ci siano delle bombole di gas, il che rende ancora pi preoccupante la situazione.

IN AGGIORNAMENTO

