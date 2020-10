Forte scirocco nel Messinese, incendio a Reitano: A20 chiusa tra Sant'Agata e S. Stefano - Video

Da Palermo al Messinese. Il forte vento di scirocco che da stanotte sta soffiando con forza sul nord della Sicilia ha alimentato una serie di incendi, alcuni non domati del tutto. Nel capoluogo siciliano le fiamme sono scoppiate nella zona di San Martino delle Scale.

Ad aiutare i pompieri nell’opera di spegnimento pure un elicottero. Fuoco pure a Cinisi, non molto distante dall’autostrada per Mazara del Vallo. All’alba un incendio piuttosto vasto è scoppiato nelle campagne del piccolo comune messinese di Reitano, non molto distante dall’autostrada Palermo-Messina nei pressi nei pressi di Santo Stefano di Camastra.

A causa dei forti venti le fiamme sono state spinte verso il mare, minacciando la frazione di Villa Margi. A fronteggiare il rogo i vigili del fuoco di Sant'Agata di Militello. È stata disposta in via precauzionale la chiusura della A20 in entrambi i sensi di marcia tra gli svincoli di Sant’Agata e Santo Stefano di Camastra. Presidi costanti della Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello.

