Per il nuovo appuntamento con Punto Covid ospite Piero Patti, segretario generale della Flc-Cgil di Messina. Al centro dell'intervista il ritorno a scuola per gli alunni siciliani e non solo.

"In Sicilia il 70 per cento degli istituti comprensivi tornerà a scuola il 24 settembre, mentre le superiori cominceranno domani. I problemi principali riguardano la mancanza di aule ma anche di insegnanti e personale non docente".

