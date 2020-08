I segni degli animali sui resti di Gioele, il legale: "Passato troppo tempo, difficile avere risposte certe"

«Devo ringraziare la procura perché ha concesso ai volontari la possibilità di andare sui luoghi ed è stato grazie a questa attività su iniziativa della famiglia Mondello che ha consentito il recupero delle spoglie del bambino».

Con certezza «il ritardo anche solo di un secondo relativo a un elemento di prova determina un deterioramento». Lo dice l’avvocato Claudio Mondello, legale della famiglia del piccolo Gioele e cugino del padre del piccolo.

«Abbiamo molta fiducia negli esperti che sono stati convocati per determinare progressivamente la verità - prosegue - però è passato troppo tempo e sono intervenuti elementi esogeni per cui non credo che ci daranno delle risposte certe».

Poi sulla morte di Gioele aggiunge: «Forse si potranno ventilare una pluralità di ipotesi alternative, ma l’elemento che mi interessa, cioè la certezza assoluta senza dubbio escluso, dubito che si possa raggiungere sulla scorta degli elementi di cui disponiamo oggi».

«Sono fiducioso che questi accertamenti porteranno a dei risultati positivi e potranno dare una spiegazione a quanto accaduto». Lo afferma il biologo forense Salvatore Spitaleri, del Centro di investigazioni scientifiche, tra i consulenti di parte nominati dai legali della famiglia Parisi, gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, sottolineando che «sullo stato delle ossa» dei resti del bambino «hanno agito gli animali».

«Sono ottimista di mio - aggiunge - dopo 30 anni trascorsi al Ris ho una certa esperienza. Sono convinto che si potrà fare qualcosa. Non è il momento adesso di dire niente e questo è soltanto l’inizio. Bisogna fare altri accertamenti al momento è troppo prematuro. Sono fiducioso se si saprà come è morto».

«I resti del cadavere sono abbastanza compromessi. Ci sono lesioni da macro fauna, cioè morsi di animali selvatici. C'è del terriccio che è stato analizzato e prelevato. Non si può dire ancora dove il bambino è morto e capire se è stato morso prima o dopo la morte. Sono valutazioni che si faranno concatenando i vari risultati». Così il medico legale Giuseppina Certo consulente della famiglia Mondello che ha partecipato all’autopsia a Messina.

«Abbiamo acquisito dei dati - aggiunge - mancano gli arti e parti di tessuti. Allo stato non è possibile ricavare elementi utili se non da tutti i fattori che potranno emergere dall’indagine specialistica. Deve essere tutto ricostituito

singolarmente mettendo assieme tutti i tasselli. Oggi - chiosa la consulente - non si può mettere alcun punto certo sull'analisi del bambino».

«Abbiamo proceduto con gran parte delle attività che deve svolta sui resti del cadavere, è stata fatta la tac come prima indagine dopo di che abbiamo proceduto con la collaborazione dell’entomologo e dello zoologo forense alle varie attività di ispezione, analisi, prelievo di campioni che naturalmente richiederanno ulteriori approfondimenti». A dirlo Elvira Ventura Spagnolo medico legale a conclusione dell’autopsia sui resti del piccolo Gioele.

L’esame che è stato eseguito al Policlinico di Messina è durato circa 4 ore. «Come ho sempre detto- prosegue-al termine di tutte le operazioni avremo un quadro definitivo e completo, al momento si tratta di agire per singoli passaggi non tralasciando nulla ed evitando di perdere elementi che potrebbero essere utili».

Dice poi «siamo un gruppo ben affiatato, abbiamo diverse professionalità che cooperano e collaborano nelle attività, cercheremo di fare del nostro meglio per ottenere tutto il possibile dal cadavere». Infine chiarisce che i passaggi successivi saranno «ulteriori analisi sia sugli indumenti sia sui resti. È importante agire nel miglior modo possibile e non tralasciare nulla di ciò che il cadavere può fornire».

