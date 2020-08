A causa della bomba d'acqua caduta su Messina è franata la collina sopra la strada Panoramica dello Stretto a Messina. Terra rocce e detriti sono caduti sulla strada che è interrotta. Un'automobile è stata investita dalla terra caduta colpita ma per non si registrano feriti. Forze dell'ordine vigili del fuoco e protezione civile stanno cercando di liberare la strada controllando che non vi siano vittime. Su Messina è tornato il sole.

© Riproduzione riservata