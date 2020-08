Viviana e Gioele spariti nel nulla, il video delle ricerche tra i laghetti di Caronia

Squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnate nelle ricerche di Viviana Parisi, hanno concentrato il loro raggio d’azione nella zona di due laghetti, a Caronia, dopo avere trovato tracce fresche di passaggi di persone a piedi.

Della donna, 43 anni, dj di origini torinesi, ma residente a Venetico in provincia di Messina non si hanno notizie da lunedì mattina, quando è sparita con il figlio Gioele, 4 anni, dopo un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A20 Messina-Palermo. La prefettura di Messina ha attivato il piano provinciale di intervento per la ricerche di persone scomparse.

Vigili del fuoco, polizia, carabinieri e uomini della protezione civile hanno passato al setaccio diverse zone in prossimità della galleria in cui è stata ritrovata l’auto della donna. La procura di Patti ha aperto un’inchiesta. Al momento, gli investigatori, non escludono alcuna ipotesi. La mattina dell’incidente, Viviana aveva lasciato l’auto sull'autostrada all’altezza di Torre del Lauro, a Caronia.

Uscendo di casa, al marito aveva detto che sarebbe andata al centro commerciale di Milazzo per acquistare le scarpe al figlio. Doveva fare un breve tragitto, l’auto, invece, è stata ritrovata a parecchi chilometri di distanza: sul sedile davanti, la borsa della donna con gli effetti personali e il portafoglio.

