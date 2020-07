Coronavirus, il prefetto di Messina: "Più controlli in vista dell'incremento del flusso turistico"

Viabilità, controlli, misure anti-Covid. Tre argomenti di grande attualità al centro del vertice di stamani al Palazzo del Governo, convocato dal prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi. Alla presenza di rappresentanti di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e capitaneria di porto si è discusso di come affrontare i nodi che già avvolgono il territorio comunale e quelli imminenti, alla luce del progressivo aumento dei flussi turistici e della mobilità nello Stretto, in città e in provincia.

Sotto i riflettori anche le criticità riguardanti le spiagge cittadine, troppo spesso ormai luogo di assembramenti, specie quelle libere, e i locali della movida. “Non possiamo abbassare la guardia - ha detto il prefetto Librizzi -. C’è bisogno della collaborazione di tutti, soprattutto dei cittadini. Ognuno deve fare la propria parte”.

"L'incremento flusso turistico va visto sotto l'aspetto del contenimento del contagio quest'anno: abbiamo casi di contagio nella nostra provincia e ciò ci impone di non abbassare la guardia". Lo ha detto il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi nell'ambito dell'incontro sulle misure anti-covid da applicare in città durante l'estate. "Tutte le autorità competenti lavoreranno insieme per capire come gestire il flusso turistico anche per la necessità di mettere in campo iniziative per spiagge, lidi e divertimento serale".

"I controlli - ha spiegato il prefetto - ci sono e verranno rafforzati anche quelli su strada, sia nelle zone urbane che in autostrada. Dobbiamo mettere in campo iniziative per controllare il flusso di autovetture e mezzi pesanti per gli attraversamenti dello Stretto".

