"Deportazione" dei cani fuori da Messina, protesta degli animalisti davanti al Comune

Una protesta composta ma animata: associazioni animaliste, volontari che operano nei canili comunali e semplici cittadini si sono riuniti questa mattina in piazza Unione Europea, a Messina, per chiedere la revoca del "bando deportazione" in scadenza domani.

Hanno voluto far sentire chiaramente la loro voce e quella di animali che da anni vivono in queste strutture e vengono accuditi gratuitamente, grazie alle offerte di tanti benefattori. I partecipanti al sit-in denunciano di non essere mai stati ascoltati, nonostante i loro sforzi e le conoscenze acquisite, inoltre affermano che la soluzione di un affidamento biennale della gestione di oltre 480 cani, non risolverebbe il problema, perché nuovi randagi non troverebbero posto in queste graduatorie e finirebbero sempre "a carico" dei volontari.

Insomma servirebbe un piano condiviso e concordato, oltre a strutture adeguate, ma l'amministrazione, nonostante il ritiro di due precedenti procedure, sembra stavolta decisa ad andare sino in fondo.

Nel video Altea e Lara, due operatrici volontarie del Rifugio Don Blasco

