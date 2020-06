Incidente autonomo e gravi conseguenze per la circolazione veicolare in tangenziale. Un’auto si è ribaltata in galleria, tra gli svincoli di Messina Centro e Messina Boccetta, in direzione Palermo. Ferito il conducente. Si è verificato nella galleria Spadalara e che il ferito è stato trasportato in ambulanza al Policlinico.



Sul posto la polizia della Sottosezione A20. L’incidente si è verificato al km 7+800, intorno alle 15.45.

