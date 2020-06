Trasporto pubblico a Messina, le regole anti-coronavirus sui mezzi Atm

Nuova Atm a Messina e nuove regole per l'uso dei mezzi dettate dall'emergenza coronavirus. Ecco le indicazioni che l'azienda dei trasporti messinese.

Obbligo fi indossare le mascherine. Fanno eccezione i bambini di età inferiore ai 6 anni e persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolare condizioni psicofisiche attestate da apposita certificazione.

Igienizza frequentemenete le mani. Durante il viaggio igienizza frequentemente le mani ed evita di toccarti il viso.

Rispetta le distanze di sicurezza. A bordo rispetta la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone.

Usa semplicemente le porte di accesso e discesa indicate. Utilizza le porte di accesso ai mezzi indicate attraverso gli appositi marker per la salita e la discesa.

Occupa i posti indicati. Non oltrepassare la linea di demarcazione, accomodati a file alterne nei posti non contrassegnati con gli appositi marker.

Acquista i titoli di viaggio sui canali alternativi. La vendita dei titoli di viaggio a bordo è sospesa, acquista i titoli di viaggio tramire l'App MyCicer o nelle rivendite sul territorio.

Verifica gli orari dell'offerta. Con l'emergenza, la programmazione del servizio è stata modificata. Consulta gli avvisi e gli orari sul sito aziendale www.atmmessinaspa.it.

