Milazzo, violento nubifragio: allagato il centro

Improvviso quanto violento nubifragio a Milazzo nel pomeriggio di oggi e nuovi allagamenti sia in centro (via Manzoni, come segnalato dall’ambientalista Pippo Ruggeri) e nella zona di San Paolino.

Proprio i disagi in quest’arteria, al centro di recenti lavori disposti dall’Amministrazione per favorire un migliore deflusso delle acque, ha riacceso lo scontro politico.

Mentre da Palazzo dell’Aquila, infatti, si sostiene che grazie a queste opere « nel giro di pochi minuti la strada era completamente asciutta, al contrario del passato quando servivano lunghe ore per il deflusso delle acque», l’opposizione denuncia che quei lavori sono stati inutili.

