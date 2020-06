Incendio di sterpaglie e disagi, questa mattina, a ridosso dell’area dell’ex ospedale Margherita di Messina. Sospesa l’attività del pulmino parcheggiato nel piazzale e adibito all'effettuazione dei tamponi.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 13, una colonna densa colonna di fumo si è levata in cielo mettendo in allarme i residenti. Sul posto i vigili del fuoco per domare il rogo.

© Riproduzione riservata