Proclamato il nuovo Consiglio comunale di Messina e tre assessori della Giunta Basile

La proclamazione dei 32 nuovi consiglieri del Comune di Messina e avvenuta poco prima di mezzogiorno con la lettura del verbale definitivo da parte del giudice Corrado Bonanzinga. In questa fase sono stati proclamati anche i tre assessori della giunta Basile che in ogni caso lasceranno l’incarico e per loro scatterà la surroga con l’ingresso di altri tre consiglieri fra i migliori non eletti. La prima convocazione del consiglio comunale avverrà fra l’11 luglio e il 16 luglio. A presiedere la seduta sarà il consigliere che ho ricevuto più voti cioè l’ex sindaco Cateno De Luca.

Comunali a Messina, proclamato il Consiglio. Ecco tutti i voti di preferenza FOTO Basile Sindaco Con De Luca Prima l’Italia Ora Sicilia Fratelli d’Italia Forza Italia Partito Democratico Franco De Domenico

In aula anche due giovanissime come le ventiduenni Emilia Rotondo e la Federica Vaccarino che, con ogni probabilità, sono le più giovani consigliere di sempre.

