Amministrative 2022: Aggiornamento sugli scrutini a Messina su liste e preferenze dei consiglieri comunali.

Federico Basile è il nuovo sindaco di Messina. Ha sbaragliato la concorrenza vincendo, anche a sorpresa, al primo turno. Ha superato abbondantemente la soglia del 40%, davanti a Maurizio Croce (centrodestra) e Franco De Domenico (centrosinistra). Molto interessante il dato sulle liste aggiornato alle 8.40 di questa mattina. In 172 sezioni su 253 la coalizione di Basile si attesta sul 39,6 a un passo dal 40 per cento . Quella di centrodestra al 34%. Alle 14.30 di oggi, in diretta, abbiamo fatto il punto sugli scrutini a Messina, su liste e preferenze dei consiglieri comunali, nello speciale che Salvatore De Maria ha condotto con l'intervento di Mauro Cucè e Sebastiano Caspanello.

© Riproduzione riservata