Speciale elezioni Messina, Totaro: la proposta delle grandi sinergie

Salvatore Totaro, ha 63 anni, è un medico di medicina generale e si presenta alle elezioni sostenuto da due liste, quella di Futuro Trasparenza e Libertà, il cui leader è Daniele Zuccarello e Unione per le cure, i diritti e le Libertà.

Qual è i suo biglietto da visita?

«Sono un clinico medico che sta sul territorio dal 1996. Interagire con i cittadini mi porta ad avere la capacità di entrare un stato di affettività con le persone. Questa mia caratteristica si è accentuata in questi due anni, per via della pandemia. È stata l’occasione per applicare loro le terapie opportune e precoci. Questo mi ha dato visibilità, perchè mi sono donato alla gente. Non mi manca l’esperienza e la capacità amministrativa maturata nei ruoli che ho svolto negli scorsi anni».

Ma senza la pandemia, si sarebbe candidato a sindaco?

«Sicuramente no. Avevo fatto finora, l’osservatore esterno. Sono stato fra i fondatori del movimento “Rinascita Messina”, Sono stato dirigente di Italia Unica di Corrado Passera e segretario locale della scuola di liberalismo. Ma senza la pandemia non mi sarei presentato a queste elezioni».

