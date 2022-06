Parte ieri da piazza Duomo il movimento Meridionalista di Cateno De Luca. In piazza si manifesta l'entità politica che De Luca aveva annunciato: E' Dino Giarrusso ex cinquestelle parlamentare europeo. Sosterrà il candidato sindaco Federico Basile e con De Luca si tratta per percorsi comuni su elezioni regionali e nazionali. Oggi convegno a palazzo Zanca. Arriva lo scrittore giornalista Pino Aprile: “Stiamo ragionando su percorsi comuni”.

