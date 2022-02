Tragedia a Brolo, incidente mortale in autostrada. Perde la vita un centauro di Villafranca FOTO

Si macchia di sangue l’autostrada A20 Messina - Palermo, teatro di un incidente mortale nel tardo pomeriggio all’interno della galleria Cipolla, a pochi chilometri dallo svincolo di Brolo. A perdere la vita un 58enne originario di Villafranca Tirrena, Letterio Mortelliti, lavoratore del settore edilizio. L’uomo viaggiava in direzione Messina a bordo della propria moto Bmw di grossa cilindrata. L’incidente autonomo è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, per cause in corso di accertamento da parte degli uomini della Polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello, giunti sul posto.

Appena 48 ore fa un altro incidente mortale, nel quale a perdere la vittima era stato lo chef Alessio Terranova. Il 38enne, molto conosciuto e benvoluto, è morto sulla statale 113, all'altezza del ponte di Oliveri, al confine tra le due municipalità. L'uomo, che viaggiava a bordo di una Bmw bianca, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guard rail. Inutile la corsa verso l'ospedale di Patti, dove è morto qualche ora dopo. Con lui viaggiava anche un altro passeggero, un 33enne rimasto ferito e trasportato d'urgenza al Fogliani di Milazzo e poi al Policlinico.

