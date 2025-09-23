Prima semifinale a MessinTavola. Tre concorrenti alla prova del calamaro

Tempo di semifinali a MessinTavola. La prima delle tre in programma alla Corte dei Mari andrà in onda questa sera, martedì 23 settembre, alle 21 su Rtp (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21).

Il piatto protagonista della puntata sarà il calamaro, un ingrediente che presenta tante possibilità ma anche tanti rischi. Tre i semifinalisti. Elvira Sofia da sempre ha la passione per la cucina, casalinga e con tanta voglia di stupire. All'esordio ha vinto col pescespada, adesso il secondo esame. In semifinale calamari ripieni arrostiti, su vellutata di patate e porri con cottura nel latte, alla curcuma, menta, noce moscata e timo

Chi di esami vinti se ne intende è Salvatore Vadalà, 52 anni. Alla prima ha piazzato il piatto del record: 100 e... lode per lui, il più alto punteggio mai registrato a MessinTavola. Si presenta con i favori del pronostico, chissà se riuscirà a confermarli. Proporrà involtini di calamaro ripieni alla ghiotta messinese