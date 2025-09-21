Messintavola, in pentola “bolle” la semifinale. Tre concorrenti alla prova del calamaro

Tempo di semifinali a MessinTavola. Lo show cooking di Rtp entra nel vivo, dopo la puntata di ripescaggio della settimana scorsa che ha visto il successo della giornalista Floriana Riso. Con la sua pasta al pomodoro ha battuto la concorrenza e conquistato la possibilità di proseguire il suo percorso nella cucina della Corte dei Mari, dove si svolge il programma.

Adesso, come detto la prima delle tre semifinali che andrà in onda martedì sera alle 21 su Rtp (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21) sotto le attente direttive di chef Paolo Romeo.

Il piatto protagonista della puntata sarà il calamaro, un ingrediente che presenta tante possibilità ma anche tanti rischi. Tre i semifinalisti. Elvira Sofia da sempre ha la passione per la cucina, casalinga e con tanta voglia di stupire. All'esordio ha vinto col pescespada, adesso il secondo esame. Chi di esami vinti se ne intende è Salvatore Laganà, 52 anni. Alla prima ha piazzato il piatto del record: 100 e... lode per lui, il più alto punteggio mai registrato a MessinTavola. Si presenta con i favori del pronostico, chissà se riuscirà a confermarli. A chiudere il cerchio Liliana Tomasello: la sua vittoria con l'uovo è arrivata sul filo di lana e non con una prova eccelsa, ma ha tanto carattere e si prepara alla “battaglia” in cucina.

Ad assaggiare e commentare le proposte, come sempre, la giuria tecnica, composta da Salvatore De Maria, nella doppia veste di giudice e conduttore al fianco di Valeria Zingale; Alberto Palella, presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest; Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo. A loro, si aggiungeranno il professore Nico Cicero di UniMe (Dipartimento BIOMORF), Antonella Ruggeri titolare della “Corte dei Mari”, Dino Cardile della Cardileforni e Alessandra Strazzeri chef & patron “Quattro Calici” a Messina.

«Siamo entrati nella fase decisiva del programma – commenta Salvatore De Maria – con la prima delle tre semifinali che decreteranno i finalisti e quindi poi il successore di Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione. Il calamaro può offrire tanti spunti, ma i concorrenti devono essere molto bravi perché i rischi ci sono. Ma è anche vero che è il momento di dimostrare di meritare il passaggio del turno: chi vuol vincere adesso deve uscire il talento e il carattere perché non ci saranno seconde chiamate».

Anche quest’anno il vincitore cucinerà accanto a degli chef al Messina Street Food Fest, in programma dal 16 al 19 ottobre.