Messintavola, Floriana Riso vince lo spareggio tra i "ripescati" e vola in semifinale

La cucina di Messintavola è tornata a scaldarsi ieri sera su RTP con la prima puntata della seconda fase del programma. Protagonista della serata è stata Floriana Riso, giornalista, che nello spareggio tra i ripescati ha conquistato il pass per le semifinali, superando il bartender Gianluca Parisi e il commerciante di abbigliamento Nico Scandurra. Il piatto in gara era uno dei simboli della tradizione messinese: la pasta al pomodoro. Una scelta voluta e ragionata, come ha spiegato chef Paolo Romeo: «È stato il primo piatto a cui abbiamo pensato per lo spareggio, perché nella semplicità emergono le vere capacità di uno chef: il talento nella sua forma più elementare e convincente».

A valutare i concorrenti, come sempre, la giuria tecnica composta da Salvatore De Maria, affiancato in conduzione da Valeria Zingale, Alberto Palella (presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest) e Saro Gugliotta (presidente di AssoCibo). Alla squadra si sono uniti anche il professore Nico Cicero (docente UniMe di Chimica degli alimenti, dipartimento BIOMORF), Antonella Ruggeri (titolare della “Corte dei Mari”), l’avvocato Daniele Passaro e il viticoltore Giovanni Salvo (azienda Principi di Mola, sommelier AIS). Con lo spareggio di ieri si completa così il gruppo dei finalisti che si contenderanno il titolo nella seconda edizione del programma culinario molto seguito in città, e non solo. Ora l’attenzione si sposta sulle tre puntate di semifinale, in programma il 23 e 30 settembre e il 7 ottobre, che faranno da preludio alla finalissima del 14 ottobre, quando sarà incoronato il successore di Roberto Antonuccio, vincitore della prima edizione.