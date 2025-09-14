Messintavola, torna lo show cooking di Rtp. In cucina tempo di “ripescaggi”

tutto pronto per tornare tra i fornelli di MessinTavola, lo show cooking di RTP dedicato alle nostre tradizioni in cucina e non solo. Martedì è tempo di riprendere la gara, dopo la pausa estiva. La prima parte della seconda edizione si è completata a giugno e adesso spazio al “ripescaggio” e alle tre puntate di semifinale che spalancheranno la porta alla finalissima che decreterà il successore di Roberto Antonuccio.

Martedì sera alle 21 su Rtp (repliche lo stesso giorno alle 23.10, il mercoledì alle 11 e alle 16 e il sabato alle 21) torneranno ad aprirsi le porte della cucina della splendida location della "Corte dei Mari", sotto le direttive di chef Paolo Romeo. Il ripescaggio dicevamo: tre i concorrenti che nonostante la sconfitta nella prima fase del gioco avranno un’altra chance per andare avanti. Si tratta del bartender Gianluca Parisi, della giornalista Floriana Riso e del commerciante di abbigliamento Nico Scandurra. Dovranno misurarsi con un piatto scelto da Paolo Romeo: la pasta al pomodoro. Tanto facile quanto complesso perché nasconde mille insidie per non cadere nella banalità.

«È stato il primo piatto a cui abbiamo pensato per lo spareggio – raccontano il conduttore Salvatore De Maria e proprio Paolo Romeo – perché nella semplicità emergono le vere capacità di uno “chef”, il talento nella sua forma più elementare e convincente. Vedremo cosa sapranno fare, non dimenticando che con un altro ingrediente apparentemente facile, l’uovo, alcuni concorrenti si sono schiantati».

Ad assaggiare e commentare le proposte, come sempre, la giuria tecnica, composta da Salvatore De Maria, nella doppia veste di giudice e conduttore al fianco di Valeria Zingale; Alberto Palella, presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest; Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo. A loro, si aggiungeranno il professore Nico Cicero di UniMe (Dipartimento BIOMORF), Antonella Ruggeri titolare della “Corte dei Mari”, l’avvocato Daniele Passaro e Giovanni Salvo, viticoltore azienda Principi di Mola e Sommelier AIS.

«Ci siamo, entriamo nella fase clou del programma – commenta Mauro Cucè, coordinatore editoriale di Rtp e Gazzetta del Sud e nella produzione del programma –. Dopo questa puntata avremo i nove concorrenti che si giocheranno da qui alla fine la vittoria in questa seconda edizione che in termini di ascolti e di sponsor è stato un clamoroso successo, superando i risultati già straordinari della prima edizione. All’orizzonte c’è il Messina Street Food Fest di ottobre dove il nostro vincitore sarà in piazza al fianco di chef rinomati. E da questa sinergia è nata questa splendida esperienza che sta regalando tante emozioni».