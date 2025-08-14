"Mare dentro Tg" sbarca a Salina: attori e vip raccontano il loro rapporto col mare

Torna alle 15,15, eccezionalmente di giovedì, su Rtp, "Mare dentro TG", la trasmissione che si occupa di mare a 360 gradi. In questa puntata Emilio Pintaldi e i sub di ecosfera punteranno i riflettori sull' isola di Salina. Grande spazio ad una manifestazione che ha legato la propria esitenza al mare: il marefestival. Attori e vip, proprio da Salina, ci parleranno del loro rapporto con il mare. Repliche sempre oggi alle 21,50, sabato alle 16 e domenica alle 16,50 e alle 19,10.