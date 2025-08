Torna alle 15,15 su Rtp, "Mare dentro TG", la trasmissione che si occupa di mare a 360 gradi. In questa puntata Emilio Pintaldi e i sub di ecosfera punteranno i riflettori sugli sport ecosostenibili come la Vela. Spazio anche al relitto di Panarea llanishen. Repliche oggi alle 21,50, sabato alle 16 e domenica alle 16,50 e alle 19,10.