Rai: Camper in viaggio da Taormina ad Acireale. Linea Verde Estate fa tappa a Lipari

Continuano le avventure di Camper in viaggio, il programma condotto da Tinto e Alessia Mancini con la partecipazione del «Professore» Umberto Broccoli. Da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto dalle 11.30 su Rai 1 i due conduttori visiteranno luoghi ricchi di storia e di cultura enogastronomica nella Sicilia orientale. Un viaggio che li porterà alla scoperta di Taormina, reggente del patrimonio greco romano con il suo anfiteatro e la selvaggia Isola Bella, custode di coralli e vegetazione marina. Tappa poi a Giardini Naxos, e sulla "Muntagna», l’Etna, tra vino ed escursioni. Il viaggio di Tinto e Alessia farà poi tappa anche ad Acireale, a Giarre e in un piccolo gioiello incastonato tra le bellezze della Sicilia, Castelmola. Regia di Filippo De Masi.

Domani, alle 12.20 su Rai 1, invece, con Margherita Granbassi e Flavio Montrucchio il viaggio di Linea Verde Estate prosegue sull'isola di Lipari, in Sicilia. Si inizia dal porto, dove i conduttori si incontrano e fanno colazione con le specialità locali. Poi si va alla scoperta del castello, della cattedrale di San Bartolomeo, della spiaggia di Vinci, di quella ghiaiosa di Acquacalda e della colata di ossidiana delle Rocche Rosse: in mare, a bordo di un veliero del 1901, con il suo comandante, Capitan Felice Merlino, un appassionato racconto dell’isola di Lipari. E ancora, nella parte geologica più antica dell’isola, con una guida ambientale, si scopre il fascino delle Cave di Caolino, mentre a Pianoconte, in un campo di grano pronto per essere raccolto, la coltivazione della varietà Perciasacchi e la rinascita della filiera dei grani locali. Il recupero dei terreni abbandonati, il ritorno delle vigne coltivate ad alberello - antico metodo di allevamento della vite - la passione per il territorio: alla Piana di Castellaro, con Massimo, imprenditore agricolo, prosegue il racconto del "risveglio» agricolo dell’isola con la Malvasia di Lipari, una delle eccellenze delle isole Eolie. Un profumo inteso, un sapore inconfondibile, un colore verde tendente al senape con striature violacee, una forma tondeggiante: a Pianoconte, la secolare coltivazione dei capperi utilizzati in molte preparazioni di pesce e nei piatti di tradizione isolana. A seguire, su una terrazza, con un medico nutrizionista si fa una rassegna dei prodotti delle Eolie e delle loro caratteristiche anti-età. Ci si sposta infine a Salina, alla scoperta del Museo Eoliano dell’Emigrazione, fondato nel 1999 per ricordare l’emigrazione transoceanica degli eoliani che, tra Ottocento e Novecento, lasciarono l’arcipelago. Regia di Daniele Carminati.