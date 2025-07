Rai 1: 'Linea Blu - Porti d'Italia' va a Messina. Nello Stretto uno degli snodi marittimi più affascinanti e complessi d’Europa

Sarà Messina, con il suo porto affacciato sullo Stretto, la protagonista di «Linea Blu - Porti d’Italia», in onda sabato 26 luglio alle 14 su Rai 1 . Il programma condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, dedicherà la puntata a uno degli snodi marittimi più affascinanti e complessi d’Europa , tra modernità, antiche tradizioni e leggende millenarie.

Le telecamere di «Linea Blu» percorreranno il canale che collega lo Stretto al lago salato di Torre Faro, riserva naturale di grande valore ambientale e sito di interesse comunitario, dove convivono habitat unici e numerose specie migratorie. In queste acque dalle caratteristiche uniche si pratica una molluschicoltura d’eccellenza. Un’attività sostenibile e identitaria, che affonda le radici nella storia del territorio e nella conoscenza profonda del suo ecosistema.

Il racconto proseguirà tra i flutti dello Stretto, a bordo delle tradizionali feluche, imbarcazioni storicamente legate alla pesca del pesce spada. In questo scenario unico, sarà possibile scoprire come questa antichissima attività, tramandata di generazione in generazione, stia conoscendo nuove energie grazie all’impegno e alla passione di donne che hanno scelto di entrare in un mondo un tempo esclusivamente maschile, portando avanti la tradizione con uno sguardo rivolto al futuro.