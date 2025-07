Milazzo sulle onde di “Linea Verde”: bellezze e tradizioni secolari

C’è una Sicilia che non ha bisogno di effetti speciali per emozionare. Basta uno sguardo dal Castello di Milazzo con la musica di Nello Mastroeni (ex Kunsertu), della figlia Manuela (voce incantevole), di Tanino Lazzaro e Fabio Sodano. E poi il rumore delle onde a Capo Milazzo e la bellezza dell’Area Marina Protetta. E quella che ieri “Linea Verde Estate” ha deciso di portare nelle case degli italiani su Rai 1 (la replica sarà mandata in onda il 30 agosto alle 7) è stata una straordinaria occasione promozionale per la città del Capo e per il suo comprensorio.

