La seconda edizione di Nebrodi Tour si chiude a Sant'Agata: dal Castello Gallego a Vincenzo Consolo

Si chiude a Sant’Agata Militello la seconda stagione di Nebrodi Tour, il programma ideato e condotto da Antonio Puglisi che ha raccontato luoghi, storie e persone del territorio nebroideo. L’ultima puntata, in onda oggi su RTP alle 12:50 e in replica alle 15:15, sarà un viaggio tra cultura, storia e paesaggi mozzafiato. Protagonista indiscusso il Castello Gallego, simbolo del centro tirrenico e custode di secoli di storia, oggi sede di eventi e mostre. Le telecamere di Nebrodi Tour accenderanno i riflettori anche sulla figura di Vincenzo Consolo, intellettuale di respiro europeo nato proprio a Sant’Agata Militello. Il racconto evidenzia il legame profondo con la sua terra. Spazio anche al nuovo porto, alla pesca, ai sapori locali e alle testimonianze di chi ogni giorno contribuisce a tenere viva l’identità del borgo. Non mancheranno i momenti dedicati all’enogastronomia. Nebrodi Tour saluta così il suo pubblico, con l’omaggio a una città che rappresenta un ponte ideale tra passato e futuro.