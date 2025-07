Stasera "Buona Terra" su Rtp: dai grani antichi a Selinunte al sushi made in Sicily

Si fa un gran parlare di grani antichi siciliani. E "Buona Terra", il programma ideato e condotto da Fabrizio Carrera che va in onda su Rtp, si occupa proprio della raccolta del grano e delle varietà siciliane che stanno vivendo una stagione di rinascita e di grande visibilità. Oltre a fare il punto sull’annata in via di conclusione c’è il racconto della trasformazione in semola o farina, la prima servirà per produrre pasta, la seconda per fare pane o pizze.

La quinta puntata che andrà in onda stasera alle 21 (con replica alle 23.15 e domenica alle 15.15) si occuperà anche dell’inedito progetto che prevede la coltivazione dei grani siciliani all’interno del parco archeologico di Selinunte dove da qualche anno tra i templi e la vista sul mare si coltivano Perciasacchi, Russello e Tumminia che diventeranno farina e pasta da vendere in giro per il mondo, un’iniziativa che mira anche a promuovere questa parte di Sicilia. Restando in ambito grano duro la puntata descriverà la produzione di pasta siciliana e si farà il punto sull’iter per ottenere il marchio Dop sentendo addetti ai lavori ed esperti.

La quinta puntata si conclude con un servizio dedicato al sushi made in Sicily. I piatti della cucina giapponese sono ormai presenti tra le abitudini alimentari dei siciliani. Ma come si preparano? Quali gli ingredienti? Esiste una versione siciliana di queste preparazioni? Ed è davvero sushi-mania? Domande a cui risponderanno Patrizia Di Benedetto, chef del ristorante Bye Bye Blues a Valdesi, frazione marinara di Palermo assieme al suo chef Yukihiko Matsuguma realizzando alcuni piatti di cucina giapponese.