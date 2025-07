Sasà Salvaggio entra nel nostro gruppo: sarà uno dei volti di Rtp

Bella notizia per il nostro gruppo editoriale e per Rtp, che accoglie a braccia aperte un grande artista che ci accompagnerà nella prossima stagione televisiva. Per Tgs è un ritorno (nel 1994 è l'ideatore della trasmissione Sgrilla la notizia), mentre per Rtp è una novità assoluta. Sasà Salvaggio con quel suo sorriso da un orecchio all’altro, la chioma non proprio fluente, quel uah che è un marchio di fabbrica, si prepara ad essere il nuovo volto di Tgs e Rtp. Arriveranno Sasà Festino e Sasà Sanremo, Sasà opinionista e Sasà disturbatore. Insomma Sasà nostro, uno e centomila, anima autentica di Sicilia.