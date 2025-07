Nebrodi Tour a Gioiosa Marea: dal Borgo Antico al Canapè, passando per Capo Calavà

Un viaggio tra storia, natura e bellezze paesaggistiche. È quello che propone la nuova puntata di Nebrodi Tour, il programma ideato e condotto dal giornalista Antonio Puglisi, in onda oggi su Rtp alle 12.50 e in replica, alle 15.15. Protagonista è Gioiosa Marea, perla della costa tirrenica messinese, conosciuta per i suoi panorami mozzafiato, il mare cristallino e un ricco patrimonio storico e culturale. Attraverso immagini suggestive e racconti coinvolgenti, la trasmissione guiderà gli spettatori alla scoperta dei luoghi simbolo del territorio: dal Borgo Antico, al Santuario di San Nicola di Bari, cuore spirituale della comunità, e una passeggiata lungo il vivace lungomare di Gioiosa, il Canapè, da sempre punto di incontro per residenti e turisti. Spazio anche alla natura con l’incantevole Capo Calavà, promontorio roccioso a picco sul mare, e alla storia con la visita ai ruderi dell’antica Gioiosa Guardia, testimoni silenziosi di un passato affascinante. A San Giorgio la “tonnara” e un ricordo toccante dei nomi illustri del centro tirrenico. Come sempre, Nebrodi Tour racconterà il territorio attraverso le voci di chi lo vive ogni giorno, valorizzando tradizioni e prodotti tipici.