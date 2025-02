Web e social al Mangiastorie con i personaggi di casa nostra. E una focaccia speciale preparata anche da... Mimmo e Stellario

Influencer, content creator, social media marketing: il mondo digitale ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare, lavorare e vivere. Ma cosa si nasconde dietro i like e le condivisioni? Quali sono le storie di successo e quali i pericoli che si celano dietro la fama online?

In questa ottava puntata di Mangiastorie, condotta da Salvatore De Maria e Marika Micalizzi, esploreremo il dietro le quinte della vita digitale, raccontando le esperienze di chi ha trasformato il web in un'opportunità e di chi ne ha pagato il prezzo più alto. Tra trionfi e cadute, scopriremo come la rete ha rivoluzionato il nostro tempo, influenzando il modo in cui ci relazioniamo con il mondo.

Siete pronti a tuffarvi nel cuore pulsante del web? Nella sala demo di Cardileforni con noi Chiara Ferrara, Roberta Macrì, Nat, Denny Napoli, Giovanni Crispino e Giulio Lo Greco. Ospiti: la giornalista di RTP, Francesca Stornante, Saro Gugliotta presidente di Associbo e l'ex comandante dei vigili Urbani Calogero Ferlisi. La focaccia in questa puntata la preparano i titolari dei panifici "Voglia di pane" e "Bertuccelli"