Il grande sport messinese rievocato al Mangiastorie. Emozioni tra vecchi amici e la tradizionale focaccia

Lo sport è molto più di una competizione. È sacrificio, dedizione, sogni che si realizzano e altri che svaniscono in un istante. È una palestra di vita, un ponte tra generazioni, un linguaggio universale che unisce. Nella settima puntata del Mangiastorie, in onda giovedì 20 febbraio alle 21 su Rtp (repliche alle 23.15 e venerdì alle 10 e alle 16), condotta da Salvatore De Maria e Marika Micalizzi, le storie straordinarie di campioni che hanno segnato la storia dello sport messinese con il loro talento e la loro determinazione. Attraverso le loro vittorie e sconfitte, scopriremo il valore dello sport nella società di oggi: un veicolo di inclusione, educazione e crescita personale.

Dal sudore degli allenamenti alla gloria della vittoria, dai momenti di sconforto alle rinascite sorprendenti, ogni racconto sarà un viaggio emozionante nelle vite di chi ha trasformato la propria passione in leggenda. In questa puntata del Mangiastorie sono con noi: Silvia Bosurgi, Cristina Correnti, Nino Molino, Giovanni Perdichizzi, Massimo Giacoppo, Antonello Aliberti. E in chiusura il saluto di Valerio Vermiglio e Giovanni Calabrese. Tra i commentatori il tecnico della nazionale paralimpica di tennistavolo Alessandro Arcigli, il coordinatore editoriale di Gazzetta del Sud-Rtp, Mauro Cucè; e il presidente di Associbo Saro Gugliotta. A presentare la loro focaccia i panettieri Santino e Natalia Armaleo e Francesco e Licia Torre.