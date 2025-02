Il Mangiastorie torna su Rtp, il fascino e la fatica dei lavori notturni... Parola a quelli della notte

Mentre il resto del mondo si riposa, c'è un’altra città che prende vita. Un universo notturno fatto di luci, rumori e persone che lavorano instancabilmente per far funzionare tutto anche mentre gli altri dormono. Nella quinta puntata del Mangiastorie, in onda domani sera alle 21 su Rtp (repliche alle 23.15 e domani alle 10 e alle 16) tanti gli ospiti che ci racconteranno il mondo di notte: dagli operatori ecologici che puliscono le strade ai rotativisti che stampano le edizioni dei quotidiani cartacei, da chi garantisce la sicurezza ai bartender che servono drink nei locali notturni. Un intreccio di storie, sacrifici e passioni che danno forma alla vera anima della notte.

È solo una questione di necessità o è una scelta di vita? Il lavoro notturno è un sacrificio o una vocazione? Al Mangiastorie, nella sala demo di Cardileforni, la notte ha molto da raccontare, in un programma che sta facendo registrare numeri da ascolto importanti anche durante le repliche. Con noi gli operatori della Messina Social City Giuseppe Maimone e Giuseppe Tricomi, il medico Vittoria Saraceno, l'operatrice di Messina Servici Tania Caccamo, l’ispettore dei vigili urbani Giovanni Spavara, il capo della rotativa di Gazzetta del Sud Paolo Interdonato e il barman Duilio Bello. Protagonisti i panettieri Gianluca Sinagra e Francesco Furnari. Tra i commentatori la segretaria generale della Camera di Commercio, Paola Sabella, il giornalista Sebastiano Caspanello e il presidente di Associbo Saro Gugliotta. A presentare la loro focaccia i panettieri Gianluca Sinagra e Francesco Furnari. A presentare i giornalisti Salvatore De Maria e Marika Micalizzi.