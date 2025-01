Da domani su RTP "Il Mangiastorie": sei storie e la nostra focaccia. Si comincia con la Movida

Sei racconti, un filo comune, nove ospiti, due panettieri, la loro focaccia, una birra. Da domani sera, alle 21, e per nove giovedì arriva “Il Mangiastorie” , il nuovo format di intrattenimento di RTP. Ogni puntata sarà occasione per raccontare sei storie unite da un fil rouge, da un tema dominante che sarà occasione per rivivere emozioni, ricordi. Parleremo di preti di frontiera, sport, cibo, lavori notturni, scoperte, influencer, eventi e tanto altro. Nella prima puntata si parlerà di movida . La notte è giovane e la città si accende di luci, musica e storie. La movida è quel luogo magico dove il ritmo della vita cambia passo e tutto sembra possibile. Dai locali alle piazze brulicanti di energia, racconteremo un mondo fatto di suoni, colori e incontri che sanno di libertà e passione.

E poi il legami con il cibo. In ogni puntata, due panettieri si esibiranno a colpi di mattarello, intrecciando le loro storie con quelle della focaccia che ha reso famosa Messina. Tra aneddoti, ricette tramandate e prodotti di qualità, scopriremo i segreti di un'arte antica. Ospiti d'eccezione e aziende che costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo siciliano ci accompagneranno in questo viaggio tra i sapori, condividendo passioni e tradizioni locali. A condurre saranno i giornalisti Salvatore De Maria e Marika Micalizzi.

“L’idea è quella di un talk informale – commenta Salvatore De Maria – dove gli ospiti rappresentano degli amici che si ritrovano per una serata davanti a focaccia e birra per raccontare e raccontarsi. Un modo per sviscerare aspetti di alcuni argomenti e conoscere di ogni cosa non solo ciò che appare in superficie, ma anche quegli aspetti di cui si parla di meno. E poi le nostre tradizioni a tavola: con la focaccia e la birra della nostra terra. Sulla scia del grande successo di MessinTavola, vogliamo continuare a parlare dei nostri prodotti e raccontare ai tanti messinesi i segreti di una cucina famosa nel mondo”. Entuasiasta anche Marika Micalizzi: "Dopo 15 anni torno a Rtp e sono felicissima. Sarà un'esperienza bellissima, racconteremo tante bellissime storie".