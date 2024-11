Messina, Enzo Piedimonte ospite di "Parola di chef" su Gambero Rosso Channel

Puntata da non perdere quella che vedrà protagonista Enzo Piedimonte, talentuoso pizza chef napoletano ma trapiantato a Messina, su “Parola di Chef”, il noto programma televisivo di Gambero Rosso. Martedì 12 novembre alle 18 (in replica il giorno successivo alle 12), su Gambero Rosso Channel, Piedimonte si racconterà tra successi, difficoltà e grandi aspirazioni, svelando anche alcuni aspetti inediti della sua vita e della sua professione.

Nato a Napoli e “adottato” dalla Città dello Stretto, Enzo Piedimonte è oggi un punto di riferimento per la scena culinaria messinese.

Durante la puntata di "Parola di Chef", metterà a nudo la propria esperienza, raccontando il percorso intrapreso per diventare uno dei più stimati chef del panorama nazionale. “Non è stato facile arrivare fin qui,” ammette Piedimonte con onestà. “Dietro ogni impasto c’è una storia di impegno e sacrificio.” I primi passi nel mondo della ristorazione sono stati segnati da ostacoli e sfide, dalle incertezze economiche all’esigenza di costruirsi una reputazione in un settore altamente competitivo. Tuttavia, la volontà di non arrendersi e l’amore per l’arte della pizza hanno sempre rappresentato la forza motrice per affrontare i momenti più difficili.