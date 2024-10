Messintavola, sarà sua maestà “u’ pituni” a decidere stasera il terzo finalista

Sarà sua maestà “U piduni” a decidere l’ultima semifinale dello show cooking di Rtp. Questa mezzaluna dorata e dalla sfoglia croccante, impreziosita da una farcitura equilibrata e fragrante, rappresenta un pilastro della rosticceria locale e una vera e propria leccornia per chiunque passi dalla città dello Stretto. I tre concorrenti che saranno chiamati a decidere tra tradizione e una variante più originale per la sua farcitura saranno tre donne: Maria Calabria, Mariacostanza Gugino e Rita Mancuso.

Il pidone (o pitone) è uno “street food” messinese, tipicamente composto da un sottile strato di pasta senza lievito a base di strutto, farina, acqua e vino. Tradizionalmente, si farcisce con la tuma, la scarola riccia, l’acciuga e il pepe nero. In alternativa, si può ricorrere alla scelta più diffusa tra i piccoli, ovvero una farcia a base di cotto e formaggio filante. Ed è proprio questa sua semplicità nelle scelte che fa di questo “street food” uno dei più amati e discussi, soprattutto quando si tratta di individuare il migliore in città.

Ma il dibattito non si ferma alla preparazione. Dietro il nome di questa pietanza, infatti, si nasconde un’altra diatriba assimilabile a quella dell’arancino: si chiama pidone o pitone? Ecco, stasera, nella nuova puntata di Messin…tavola, in onda alle 21 su Rtp, si parlerà anche di questo. Mentre i concorrenti si cimenteranno nelle rispettive prove, il confronto tra i giurati si sposterà anche su argomenti e curiosità che raccontano la storia e il significato che questa specialità locale ha nella nostra tradizione.

Una tradizione, la nostra, che non si ferma soltanto ai confini dell’isola, ma li travalica, giungendo fino alla cucina più famosa della televisione, quella di MasterChef. Il pidone alla messinese è stato, infatti, il tema della sfida nella prima esterna di MasterChef 13, che si è tenuta proprio a Messina nel 2023 e che ha fatto scoprire anche ai non siciliani una prelibatezza locale. In tal senso, il piccolo schermo ha il grande merito di insegnarci cose nuove sulla cucina di tutto il mondo, compresa quella di casa nostra. E l’obiettivo di Messin…tavola sta proprio qui: far conoscere la nostra cultura enogastronomica e, attraverso questa esperienza unica ed emozionante, fare da ponte tra noi e il nostro territorio.

E al di là del risultato di una sconfitta o di una vittoria, la gara di oggi sarà una nuova occasione per portare nelle case dei telespettatori un’altra delle più note ricette della tradizione messinese. Ricette che rappresentano una cucina particolare, originale e diversa da quella di tante altre zone d'Italia, per via delle influenze dei popoli che qui hanno vissuto nel passato.

Guardando il programma, è possibile comprendere come, dietro ogni piatto, ci sia un racconto talmente “sfaccettato” da attirare una giuria d’eccezione per raccontarlo. Nella puntata di stasera, a Salvatore De Maria (che è anche il co-conduttore, insieme con Valeria Zingale), Renato Salvadore e Alberto Palella, si aggiungeranno Giuseppina Di Bella, ordinaria di Chimica degli alimenti dell’Università di Messina e vicecoordinatrice del corso di laurea in Scienze gastronomiche; Gianfranco Sabbatino, commercialista per professione e viticoltore per passione, proprietario dell’azienda vinicola messinese “Le Casematte”; Saro Gugliotta, presidente di AssoCibo; e Francesco Arena, ambasciatore messinese del gusto e ultrapremiato “bakery chef”.

Si va verso la finalissima, che si disputerà la prossima settimana in occasione del “Messina Street Food Fest”. E lo “street food” di stasera anticiperà un grande evento dedicato proprio allo... “Street food”. L’appuntamento è alle 21 su Rtp (anche visibile in streaming sul sito Gazzettadelsud.it e poi on demand). Inoltre, per chi si fosse perso qualcosa, la pagina Facebook di Messin…tavola racchiude tutte le curiosità, le repliche e le informazioni utili sulla nuova trasmissione di Rtp.

«È tutto pronto», informano da dietro le quinte il coordinatore editoriale Mauro Cucè e il coordinatore tecnico Roberto Travia, che si avvarranno, ancora una volta, della sapiente regia di Antonio Grasso, del suo prezioso staff e della supervisione di Speed per la parte commerciale.