È Rita Mancuso l’ultima dei 3 finalisti di “Messin... tavola”. Suo il "pitone" vincente

I pitoni (o pidoni) sono stati l’ultima ricetta con in palio il biglietto per la finalissima. Rita Mancuso, la concorrente rientrata in gara grazie allo spareggio di settembre, ha sorpreso le aspettative di tutta la giuria, aggiudicandosi la sfida con i suoi “Pitoni di Nonna Rita”.

Per chiudere quest’ultima fase, quindi, la scelta è ricaduta su un’altra pietanza rappresentativa della nostra cucina rustica. Rita, Maria e Mariacostanza si sono contese il primato su questa ricetta simbolo della convivialità messinese fino all’ultimo. “U’ piduni”, tra l’altro, è stato anche il tema della sfida nella prima esterna di MasterChef 13, che si è tenuta proprio a Messina nel 2023 e che ha presentato questo piatto come un grande protagonista dello street food italiano.

Così pochi voti di differenza la dicono lunga sulle difficoltà incontrate dalla giuria per valutare queste tre preparazioni. Rita Mancuso, in ogni caso, ha vinto e sarà lei la terza finalista, che si aggiunge a Roberto e Salvatore per questo gran finale della prima edizione di “Messin…tavola”. La finale, ricordiamolo, si terrà il prossimo giovedì su Rtp alle 21.