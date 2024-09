Da domenica "Sempre al tuo fianco" sulla Protezione civile, la fiction delle polemiche a Stromboli

Da domenica 15 settembre e per sei serate va in onda su Rai 1 in prima serata "Sempre al tuo fianco". La serie tv - una coproduzione Rai Fiction - 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella - vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione civile, persone normali in circostanze eccezionali. I dodici episodi, ispirati a fatti realmente accaduti che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della Protezione Civile, ruotano intorno alla figura di Sara Nobili (Ambra Angiolini), responsabile del Rischio Vulcani a Stromboli.

Sara ha fronteggiato alluvioni, cabinovie in panne, emergenze sanitarie e ogni genere di intervento gestito dalla Protezione Civile, scongiurando rischi enormi per il territorio. Una svolta importante nella sua carriera arriva quando viene informata di essere candidata a rivestire il ruolo di Capo delle Emergenze; l'altro candidato è Renato Lussu (Andrea Bosca), stimato medico e ricercatore con una grande esperienza maturata nelle missioni in Africa, ma soprattutto nuovo compagno di Sara dopo la fine del matrimonio con Massimo (Peppino Mazzotta), padre di sua figlia Marina (Tecla Insolia), ragazza dallo spirito ribelle e in forte conflitto con i genitori per via della separazione.