A Messin...Tavola è arrivato il momento delle cozze

Mancano poche settimane all’estate e già, in tutta Messina, se ne sente il profumo. Servite sia cotte che crude, saranno le cozze ad accendere la fantasia dei concorrenti e la memoria gustativa dei giudici nella settima e penultima sfida di Messin…tavola. Il turno di accesso alle fasi finali del nuovo cooking show di Rtp è quasi giunto al termine. Questa sera alle 21, proprio su Rtp, i concorrenti chiamati a fronteggiarsi saranno Ignazio De Benedetto e Gianmarco Carnevale, operaio specializzato. A loro sarà affidato l’arduo compito di esaltare una pietanza simbolo della cucina peloritana; una pietanza che allieta i palati di grandi e piccoli da sempre, attraverso una varietà di ricette molto gustose e ricche di sapori tipicamente mediterranei.

Dopo l’avvincente capitolo sul pesce stocco, è arrivato il momento di introdurre un’altra colonna portante della cucina messinese, soprattutto estiva: i frutti di mare. Cozze, vongole e fasolari dei nostri laghi rappresentano il condimento ideale per un antipasto di cozze gratinate, per un primo a base di squisiti spaghetti, o per una irresistibile zuppa di pesce. Insomma, si tratta di una tappa obbligata per chiunque abbia voglia di intraprendere un percorso tra i sapori tipici del messinese.

Praticata fin dall’antichità, la coltivazione della cozza si sviluppò in modo spontaneo lungo i pali che venivano conficcati sui fondali del lago di Ganzirri per delimitare i singoli appezzamenti e le zone di pesca. Poi, quando i pescatori appresero il lungo ciclo di crescita delle cozze (2 anni) cominciarono a costruire i collettori artificiali. Oggi, tuttavia, si tratta di un’attività economia carente, costantemente minacciata dall’inquinamento e dalle logiche lucrative di altri mercati. Ciononostante, la cozza rimane al centro delle nostre tavole, soprattutto nel periodo estivo, attorno al lago o in riva al mare. Leggera ed ideale per chi ha carenze di ferro, ricca di omega 3 e ipocalorico, quando la si mangia nella sua veste ideale, ovvero l’impepata di cozze alla messinese, la reazione al primo assaggio è sempre la stessa: non bastano mai.

«Credo che la storia di coltivazione della cozza, legata in modo indissolubile alla zona dei laghi di Ganzirri, abbia contribuito a renderla per i messinesi un prodotto della tradizione locale che, spesso, riporta alla memoria anche ricordi delle proprie famiglie di origine – ha spiegato Nicola Cicero, docente di Chimica degli Alimenti dell'Ateneo di Messina –. Un mollusco bivalve che, specie in alcune preparazioni, rientra tra le nostre ricette più classiche, risultando di gusto anche con una semplice bollitura».

Come di consueto, la giuria sarà composta dai giurati permanenti e da quelli che cambiano in base agli argomenti trattati in puntata. Tra quelli fissi, ci saranno sempre Nicola Cicero, come esperto di chimica degli alimenti; Renato Salvadore, direttore di Gran Mirci, che ospita l’evento a Villa Ida; Alberto Palella, presidente di Confesercenti e ideatore del Messina Street Food Fest e co-creatore di questo nuovo formate; e Salvatore De Maria, che sarà nella doppia veste di giurato e co-conduttore assieme a Valeria Zingale.

«Sarà una puntata speciale perché porteremo i nostri due concorrenti a Capo Peloro a scoprire come si allevano le cozze», ha anticipato la stessa Valeria Zingale. Poi, tutti in cucina, dove non mancheranno i colpi di scena. «È stata un’esperienza molto coinvolgente fin qui – ha continuato la presentatrice –. Si è creato un bel rapporto con tutti i concorrenti e siamo felici di averli messi a proprio agio, dandogli la possibilità di esprimersi al meglio».

Parola, poi, agli altri 4 giudici: Antonio Bonfiglio delle cantine vinicole Bonfiglio, che presenterà un suo vino da accompagnare alle pietanze in gara; Sara Arena della ditta Sacom; e Gaetano Borgosano, chef e imprenditore, che proprio lo scorso inverno ha inaugurato il suo secondo ristorante, Panta Rei, di fronte al lago piccolo. Questi ospiti d’eccezione, dunque, racconteranno le proprie esperienze e offriranno delle prospettive interessanti per aiutarci a conoscere più da vicino una pietanza centrale per la nostra tradizione gastronomica. E mentre la sfida offrirà un grande spettacolo di intrattenimento televisivo, gli spettatori avranno modo di avvicinarsi ancor di più al proprio territorio e alle realtà imprenditoriali che lo rappresentano. Dietro le quinte, il nuovo cooking show di Rtp continuerà ad avvalersi del coordinamento editoriale di Mauro Cucè, del coordinamento tecnico di Roberto Travia, della regia di Antonio Grasso e dello staff di Produzioni Video Pvk, e della supervisione di Speed per la parte commerciale.