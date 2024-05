Il pescestocco “a ghiotta” di Mariacostanza Gugino conquista la giuria di Messin...Tavola

Mentre il suo sfidante, Francesco Laface, ha optato per un adattamento più originale e più appetibile per tutti i palati , ovvero dei “nuggets” di pesce stocco fritto. «Mi aspetto di presentare un piatto che possa rievocare il gusto antico, che ognuno di noi ha nel proprio palato, nella propria mente e nel proprio cuore», aveva dichiarato Mariacostanza, prima che la gara avesse inizio. La tradizione ha, dunque, avuto la meglio sulla proposta innovativa di Francesco che, nonostante la giovane età, si è saputo destreggiare nella preparazione di una pietanza tra le più antiche e distintive della tradizione culinaria messinese. Partendo da un soffritto di cipolla e sedano, Mariacostanza ha aggiunto patate a pasta gialla e capperi. A questa base, sono stati aggiunti i pezzi di pesce stocco e i pomodorini, formando uno strato sospeso sulle patate e gli altri sapori. La salsa di pomodoro ha, quindi, ricoperto questo multistrato, coronato, infine, dall’aggiunta di olive verdi croccanti, raccolte proprio dalla campagna della stessa concorrente. La cottura dolce, infine, ha fatto il suo corso, portando i giudici in un viaggio attraverso la propria memoria e la memoria storica della città. I “nuggets” di pesce stocco proposti da Francesco, invece, sono stati adagiati su una crema di piselli e tuma di capra. Il concorrente ventottenne ha scelto di giocare con sapori e consistenze nuove, come l’utilizzo del “finger lime” per aggiungere delle note agrumate al piatto e delle patate in doppia cottura come contorno. Nonostante la notevole inventiva di Francesco, però, il risultato finale ha dato ragione a Mariacostanza, che, con la sua ricetta fortemente legata ai sapori del territorio , ha ottenuto il punteggio di 88 a 78. «È stata una sfida tirata», ha commentato Salvatore De Maria , uno dei tre giudici fissi e co-conduttore del programma. Gli altri componenti permanente sono Renato Salvadore e Alberto Palella , mentre la giuria si è anche avvalsa delle osservazioni di Nicola Cicero, docente di Chimica degli alimenti dell'Ateneo di Messina; Saro Gugliotta , presidente di AssoCibo; Santino Vasari dell’omonima azienda; e Francesco Fabiano dell’azienda Farc, che ha allestito la cucina del cooking show di Rtp.



Ospite d’eccezione di questa sesta puntata, il sindaco Federico Basile, che ha offerto i suoi saluti di rito, prestandosi, inoltre, a un simpatico siparietto ai fornelli. «Credo che in questi anni l’elemento dell’enogastronomia, quindi cibo, vino e tutto quello che riguarda il comparto, sia stato preso in considerazione in maniera forte da chi sa, come noi e come tutti gli operatori economici, che non è solo il cibo, ma è tutto quello che c’è dietro, ossia la famosa filiera. Che parte dal prodotto fino alla ristorazione. E non solo per noi, ma anche per chi viene a conoscerci», ha dichiarato Basile. Mancano ancora 2 sfide per completare il turno di passaggio alle fasi di settembre. Il programma ritorna giovedì prossimo, per una nuova, esaltante sfida.