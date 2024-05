Su Rtp torna Scirocco, due step: gli antichi borghi cambiano volto e la bellezza del nostro mare

Torna alle 20, 30 su Rtp Scirocco il talk del venerdì sera. Due gli argomenti della puntata con un comune denominatore: l'amore per il territorio. Nella prima parte si spiegherà come gli antichi borghi abbandonati possano cambiare volto creando bellezza ed economia. In studio l'esperta di progetti europei Carlotta Previti, il sindaco di San Salvatore di Fitalia Pizzolante e l'assessora alla Cultura e al Turismo di Giardini Naxos Fulvia Toscano.

Nel secondo step della trasmissione sarà protagonista il nostro mare. Si parlerà dei pericoli che derivano dall'abbandono di plastiche e rifiuti ma anche di progetti innovativi. Ospiti il comandante della polizia municipale Giovanni Giardina, il sub di Ecosfera Domenico Majolino, la comandante di una delle storiche feluche messinesi Antonella Donato, il ricercatore del Cnr Simone Cappello. In studio anche il team di energy boat (nato all' interno del dipartimento di Ingegneria) che, utilizzando materiale riciclato, ha realizzato un catamarano che anche quest' anno prenderà parte ad una competizione internazionale.