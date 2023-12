"La fiction girata a Stromboli non andrà in onda": l'ad Sergio in Commissione vigilanza Rai

«Sulla vicenda dell’incendio a Stromboli, essendoci un’inchiesta in corso, vorrei chiarire che non è prevista la messa in onda della fiction Protezione Civile e che la Rai non è in alcun modo intervenuta nella fase esecutiva delle riprese, che si è svolta ad esclusivo carico della società produttrice». Lo ha detto l’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, rispondendo in Commissione di Vigilanza a una domanda sulla posizione della tv pubblica in merito all’incendio sull'isola di Stromboli scoppiato nel maggio 2022 nel corso delle riprese della fiction Protezione Civile. «Non vi è stato alcun coinvolgimento di personale o mezzi tecnici Rai, né Rai è intervenuta in alcuna delle fasi autorizzative - ha proseguito Sergio -. La Rai è stata vicina alla cittadinanza, vuole proseguire il percorso di conoscenza e valorizzazione dei luoghi ed è disponibile a valutare ogni forma di collaborazione con il sindaco e gli abitanti di Stromboli».