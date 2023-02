Autonomia differenziata ed emergenza minori a Messina stasera a Scirocco

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Due gli step previsti. Con il giornalista scrittore Pino Aprile, si parlerà di autonomia differenziata e di questione meridionale. In libreria la sua nuova versione di “Terroni” ha già scalato le classifiche di vendita. Nel secondo step al centro del dibattito l'emergenza minori messa in evidenza dalla recente relazione del presidente della Corte d'appello Neri all'inaugurazione dell'anno giudiziario. In studio il provveditore Stello Vadalà, l'ex garante dei diritti dei minori Fabio Costantino, i dirigenti scolastici del liceo Maurolico, Giovanna De Francesco, degli istituti Cuppari, Quasimodo Minutoli Pietro La Tona, del comprensivo Luciani Graziella Patanè e i rappresentanti della consulta provinciale studentesca: Emilia Pace del Maurolico, Caterina La Rocca del Medi di Barcellona Pozzo di Gotto, Simone Ruello dell' Impallomeni di Milazzo e Luana Giardina del Quasimodo.

