Teatro e turismo al centro della nuova puntata di Scirocco in onda stasera

Torna alle 20,30 Scirocco il talk di Rtp condotto da Emilio Pintaldi. Nella prima parte della trasmissione si parlerà di teatro e della nuova stagione del Vittorio con attori, registi e coreografi della compagnia che metterà in scena la “Scatola” ispirato al film the wall. Sarà presente tra gli altri Elio Crifò. Collegamento in diretta con il giornalista Salvo la Rosa che condurrà il Gds show al teatro Vittorio Emanuele il 14 dicembre.

Nella seconda parte si parlerà di tesori da valorizzare come gli antichi forti della città. Saranno presenti l'assessore comunale alla Cultura Enzo Caruso, i consiglieri comunali Amalia Centofanti e Giovanni Caruso e i rappresentanti di diverse associazioni cittadine: da marco Bellantone, ai rappresentanti di "Roccaguelfonia Cristo Re" Nino Feminò e Alessandra Di Giacomo.

