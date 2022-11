La mafia dei Nebrodi e l'emergenza giovani al centro della nuova puntata di Scirocco

Torna su Rtp, alle 20,30 Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Nella prima parte della puntata sarà ospite l'ex presidente del parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci che parlerà a qualche giorno dalla storica sentenza sulla mafia dei Nebrodi. Il secondo sarà dedicato all'emergenza giovani. In studio il dirigente delle volanti Giovanni Puglionisi, i presidi Daniela Pistorino ( istituto nautico) e Giovanni Maisano ( comprensivo Vittorini), la psicologa Rosa Fabio, l'ex garante dei minori Fabio Costantino, il presidente nazionale dell'organismo che riunisce gli studenti Fabrizio Sbilordo, il sociologo Francesco Pira. Presente una rappresentanza di studenti del Nautico. In studio anche una giovanissima violinista: Bianca Maisano chiamata recentemente a far parte della “Massimo Kids Orchestra” di Palermo diretta dal messinese Michele De Luca.

