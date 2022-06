Taormina e il Teatro Antico su Rai 1, ospiti di “A Sua Immagine” con Lorena Bianchetti

Il Teatro Antico di Taormina, Isola Bella e la mostra “Umiltà e Splendore” sull’arte dei padri Cappuccini in corso a Palazzo Ciampoli saranno fra i protagonisti sabato 25 giugno su Rai 1, alle 16.05, della puntata di “A Sua Immagine”, la popolare trasmissione condotta da Lorena Bianchetti che nei giorni scorsi ha visitato i siti del Parco Archeologico Naxos Taormina.

La narrazione, poi, si arricchisce di un eccezionale contributo legato alla Giornata della musica del 21 giugno e che porterà le telecamere di Rai 1 al Teatro Antico per parlare di Franco Battiato, musicista siciliano che ha tracciato un percorso culturale e spirituale indelebile e che il Parco ha ricordato nel primo anniversario della sua scomparsa con un concerto. Intervistati dalla Bianchetti, insieme a Maria Grazia Vanaria, archeologa del Parco, saranno anche i protagonisti del concerto per Battiato: Angelo Privitera, suo tastierista per oltre 30 anni, e padre Guidalberto Bormolini, che ne è stato la guida spirituale.

