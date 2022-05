Turismo, strategie e soprattutto politica stasera a Scirocco. In studio Deborah Serracchiani

Torna alle 20,30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. In primo piano la politica. Ad aprire Scirocco l'intervista in diretta in studio a Deborah Serracchiani capogruppo del pd alla Camera dei deputati. Di politica e di amministrative si parlerà anche nell'ultimo step. In studio Silvano Arbuse, Giuseppe Capurro, Antonio Currò e Massimo Rizzo. Nella prima parte della puntata si parlerà di turismo e di strategie adottate per sfruttare al meglio gli arrivi dei crocieristi di questi giorni. Presenti i rappresentanti di Confcommercio Carmelo Picciotto e di Confesercenti Alberto Palella, il presidente per le isole minori di Federalberghi Christian Del Bono, il segretario generale della Cgil Giovanni Mastroeni e l'operatore turistico Franco Tiano.

