Fuga di cervelli e amministrative a Messina stasera a Scirocco. Ospite Ninni Bruschetta

Torna alle 20,30 su Rtp Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Si parlerà di fuga di cervelli e di amministrative. In collegamento dalla Francia nella prima parte della trasmissione l'ingegnere Giovanni Rinaldi che sta lavorando alla realizzazione di piattaforme per l'eolico in mare. In studio il regista attore Ninni Bruschetta. Nella seconda parte spazio alle imminenti competizioni elettorali con diversi esponenti della politica. Presenti la parlamentare Matilde Siracusano, il deputato leghista Nino Germanà, l'ex assessore comunale Dafne Musolino, l'ex assessore comunale Daniele Ialacqua, il deputato regionale Antonio De Luca.

